Медали, которые будут вручаться призерам летних Олимпийских игр в Токио, изготовят из электронных отходов. На выплавку наград пойдет около 47,5 тонны старой электроники, содержащей драгметаллы: смартфоны, цифровые камеры, карманные консоли и ноутбуки.

Неиспользуемые гаджеты собирают по всей стране с апреля 2017 года. Для этого было организовано около 4 тысяч пунктов приема. Меньше чем за два года японцы сдали около 5 миллионов устройств, сказали в оргкомитете Игр-2020. Сбор официально завершится 31 марта.

По состоянию на октябрь 2018-го, план по бронзе — около 2700 кг — выполнен на 100%. Серебра было извлечено 3500 кг (при цели в 4100 кг), золота — 28,4 кг (из нужных 30,3 кг). Как ожидается, окончательный дизайн медалей будет представлен этим летом.

Целью программы было привлечь внимание общественности к Играм-2020, а также повысить осведомленность об экологических проблемах. Соревнования пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.