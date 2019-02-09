Компания Apple выплатит денежное вознаграждение 14-летнему американцу Гранту Томпсону, первому обнаружившему важную уязвимость в FaceTime. Дополнительно семье подростка будет предоставлен грант на его образование. Размер суммы, которую перечислит им производитель "айфонов", не раскрывается.

Томпсон, учащийся одной из школ в Аризоне, уведомил Apple о "дыре" в сервисе интернет-звонков в начале января. По словам тинейджера, когда он звонил своим друзьям, чтобы обсудить видеоигры, то мог слышать их голоса еще до того, как они принимали вызов. Оказалось, что неполадка позволяла не только подслушивать, но и подсматривать за абонентом через камеру смартфона.

Для этого нужно было инициировать звонок в FaceTime, после чего выбрать "Добавить собеседника" и указать свой собственный номер. Начинался групповой звонок, в котором передавался звук с устройства пока не ответившего абонента. Если тот нажимал в этот момент кнопку питания смартфона или планшета, на устройство звонящего передавалось и видео.

Обновление iOS 12.1.4, которое исправляет критическую ошибку, вышло ранее на этой неделе. В Apple пояснили, что уязвимость была связана с некорректной работой "живых" фотографий (Live Photos) в FaceTime. Чтобы защитить пользователей, которые пока не установили апдейт, компания отключила эту функцию на старых версиях iOS и macOS.