Зачем крупнейшему российскому поисковику собственное кинопроизводство, а почтовому сервису — браузер? Что покажут на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, и во что превращается интернет-музыка? Главные события мира высоких технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— "Яндекс" решил снимать сериалы, став, помимо "российского Гугла", "российского Убера" и "российского Амазона", ещё и "российским Нетфликсом". В этом году компания собирается заказать до десятка телесериалов, а показать первые из них — в начале 2020-го.

— IT-бизнес конкурирует не только за глаза, но и за уши пользователей. Шведский стриминговый сервис Spotify расширяется, покупая за 230 млн долларов одну из крупнейших в мире подкаст-студий, Gimlet, и Anchor — платформу для записи, распространения и аналитики тех же подкастов.

— Mail.Ru Group в очередной раз пытается дополнить свою экосистему браузером. А ведь с момента "похорон" предыдущей такой попытки, браузера "Амиго", прошло всего три месяца. Встречаем "Атом", разработанный на базе Chromium.

— Microsoft пытается расширить свою игровую экосистему за счет геймеров с "чужих" мобильных платформ. Компания собирается представить набор разработчика, который позволит через Xbox Live играть друг с другом пользователям, например, Windows-компьютеров и смартфонов на Android и iOS, и даже владельцам Nintendo Switch.

— Через две недели начинается главная мировая выставка телефонов, Всемирный мобильный конгресс. Поэтому все техно-СМИ только о том и пишут, что интересного могут в этот раз показать в Барселоне.

— Фишка недели: "Skipunk"