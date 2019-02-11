Microsoft сама себя "высекла" и раскритиковала свои продукты: браузер Internet Explorer и пакет офисных программ Office 2019. Корпорация даже призывает не использовать Internet Explorer, да и к своему новому офису имеет претензии.

С браузером все более менее понятно – в 2020 году Microsoft прекратит его поддержку, для него уже не будут выпускаться какие-либо обновления безопасности или улучшения функциональности, а вот с пакетами офисных программ все немного запутанней.

В новых рекламных видео идея проста: Microsoft устраивает соревнования между идентичными близнецами, кто из них выполнит одинаковые задачи в Word, Exel и PowerPoint и конечно побеждает тот, кто использовал программы из Office 365, а не Office 2019. Подробности – в программе Вести.net.