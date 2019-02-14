Разработанное самым дорогим стартапом в мире, китайской ByteDance, приложение TikTok вышло в России на четвертое место в рейтинге самых популярных по проводимому в нём времени. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследования UBS Evidence Lab.

В списке приложений, в которых россияне проводят больше всего времени, на первом месте оказался мессенджер WhatsApp, на втором и третьем — соцсети "ВКонтакте" и Instagram, а на четвертом — TikTok.

Приложение, существующее с 2016 года и популярное в основном в Азии, предназначено для съемки коротких видео. Главная его фишка — в том, что эти ролики можно дополнительно озвучивать популярной музыкой или аудиорядом из фильмов.

Данные UBS Evidence Lab в целом подтверждаются и исследованием Mediascope. Согласно ему, в декабре 2019-го в городах России с населением более 100 000 человек пользователи от 12 до 64 лет в среднем проводили в TikTok 13 минут в сутки. Это четвертый показатель после "ВКонтакте" (33 минуты), Instagram (24 минуты) и WhatsApp.

В конце января стало известно, что, по данным самой ByteDance, предоставляемых рекламодателям, приложением TikTok пользуются до 800 млн человек в сутки. TikTok каждый месяц пользуются более 3,7 миллиона британцев: в среднем они проводят в программе 41 минуту и открывают её 8 раз в день. Во Франции у TikTok 4 миллиона пользователей, в Германии — 4,1 миллиона, в Испании — 2,7 миллиона, в Италии — 2,4 миллиона.

В России, как и во всём мире, основной аудиторией TikTok являются подростки. В вышедшем в начале года исследовании Института исследований интернета, подготовленном при поддержке Минкомсвязи "Детский рунет 2018" говорится, что более 40% пользователей TikTok – моложе 18 лет.