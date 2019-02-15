"Яндекс" в ближайшее время начнет продажи собственного бортового компьютера для автомобилей в Ростове-на-Дону и Краснодаре. На старте купить "Яндекс"-магнитолу можно было только в Нижнем Новгороде. Этот город был выбран в качестве тестового полигона, потому что команда проекта, по крайней мере ее часть, находятся там.

И вот, отладив технологию розничных продаж и обслуживания, "Яндекс" начал открывать точки и в других городах. По словам директора по развитию "Яндекс.Авто" Андрея Василевского до лета устройство можно будет заказать во всех регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Электросамокаты Xiaomi можно легко взломать. Американская компания Zimperium, специализирующаяся на безопасности мобильных устройств нашла в электросамокатах Xiaomi M365 уязвимость, которая позволяет получить удаленный доступ к их управлению. Подробности – в программе Вести.net.