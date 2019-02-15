Современный уровень технологий распознавания лиц и миниатюризации электроники позволяет встроить такую систему в небольшой надеваемый гаджет, например — смарт-очки. Именно такими устройствами, ранее опробованными китайскими правоохранительными органами, собираются снабдить московских полицейских.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, занятых в проекте, а также чиновника столичной мэрии. Факт тестирования технологии распознавания лиц с трансляцией данных на очки дополненной реальности подтвердила изданию пресс-служба Департамента информационных технологий. При этом там добавили, что тестирование разных технологий видеоаналитики и реагирования на инциденты проводятся в Москве регулярно, и "говорить о деталях, а тем более о результатах" проекта со смарт-очками пока рано.

Источники издания говорят, что адаптацию своего алгоритма распознавания лиц к очкам дополненной реальности проводит сотрудничающая с мэрией Москвы с 2017 года компания Ntechlabs. Впервые о ней и её разработках стало известно в 2016-м, когда в интернете заработал сервис Findface, позволявший, загрузив фотографию, находить похожих людей в соцсети "ВКонтакте".

В сентябре 2017-го стало известно, что нейросетевой алгоритм Ntechlabs в связке с несколькими тысячами камер видеонаблюдения за два месяца помог задержать шестерых преступников, находившихся в федеральном розыске.

Около года назад китайские СМИ написали об эксперименте, в рамках которого полицейским, следившим за порядком на вокзале города Чжэнчжоу, раздали смарт-очки со встроенной технологией распознавания лиц. На этапе тестирования патрульные, вооруженные "умными" очками, сумели задержать семерых людей, находящихся в розыске, и еще 26 человек, которые путешествовали по чужим паспортам.

Что касается разработанной Ntechlabs технологии, её работоспособность на этой неделе продемонстрировали в связке со смарт-очками японской Epson на ОС Android в ходе проходившего в Москве форума "Технологии безопасности". Официально продукт собираются представить в октябре 2019 года, рассказал изданию один из источников. В Ntechlabs отказались комментировать сотрудничество компании со столичной мэрией.

На том же форуме "Технологии безопасности" представители столичной полиции рассказали о ходе пилотного проекта по подключению алгоритма распознавания лиц к городской системе видеомониторинга. Сейчас "узнавать" москвичей и гостей столицы могут 1,5 тысячи камер, которые сверяют каждое распознанное лицо с базой данных находящихся в розыске или "представляющих оперативный интерес" граждан. Всего в систему входят 167 000 камер, из которых 100 000 размещены в подъездах, а 20 000 мониторят происходящее во дворах. В будущем большинство из них подключат к системе распознавания лиц.

Как рассказал на форуме замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка, именно благодаря работе в управлении уголовного розыска специализированного отдела, работающего с системой видеонаблюдения, недавно удалось быстро идентифицировать и найти укравшего картину "Ай Петри" Архипа Куинджи из Третьяковки.