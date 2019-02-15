Компания Марка Цукерберга ведёт переговоры с американским телеком-регулятором — Федеральной комиссией по связи (FTC) — об урегулировании претензий, связанных с незаконным использованием данных участников Facebook. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее The Washington Post сообщила, что обсуждается вариант прекращения расследования FTC в отношении Facebook в обмен на признание соцсетью нарушений и выплату огромного (миллиарды долларов) штрафа. Однако, по данным Bloomberg, пока представители Facebook обсуждают урегулирование с рядовыми сотрудниками комиссии, в то время как окончательное решение будут принимать пятеро уполномоченных членов FTC.

Комиссия, напомним, ведёт расследование, чтобы выяснить, нарушила ли Facebook заключенное в 2011-м с регулятором соглашение о защите данных, когда информация о миллионах пользователей была предоставлена политтехнологам из Cambridge Analytica.