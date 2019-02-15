В следующую среду, 20 февраля, Samsung может обновить линейку надеваемых устройств. Изображения предполагаемых новинок — "умных" часов Galaxy Watch Active, фитнес-браслета Galaxy Fit и беспроводных наушников Galaxy Buds — обнаружились в собственном приложении компании.

По сообщению твиттер-аккаунта SamCentralTech, новые продукты были замечены на главном экране программы Galaxy Wearable для Android (бывшая Samsung Gear). Один из них, Galaxy Watch Active, выглядит как спортивные смарт-часы. Эта модель будет оснащаться корпусом высотой 40 мм, металлическим ремешком и круглым циферблатом с двумя кнопками.

Второй продукт, Galaxy Fit, — это фитнес-трекер, очень похожий на Samsung Gear Fit. Он будет комплектоваться продолговатым экраном и ремешком из фторэластомера. Выйдет и вариация "Fit e", но чем она будет отличаться от обычной, неясно.

Также приложение Samsung подтвердило существование Galaxy Buds — беспроводных наушников по типу Apple AirPods. Как ожидается, "затычки" смогут подзаряжаться от Galaxy S10, если положить футляр на заднюю панель смартфона.

Анонс новинок намечен на 20 февраля. Презентация Unpacked пройдет одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Помимо надеваемых устройств, Samsung покажет флагманский смартфон Galaxy S10 и, возможно, еще одну модель со складывающимся пополам экраном.