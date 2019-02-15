Компания Samsung анонсировала на российском рынке недорогой планшет Galaxy Tab S5e с рядом возможностей флагманской модели Tab S4. В России новинка выйдет в апреле. Цена на неё пока не разглашается, но известно, что в США модель с 4/64 ГБ памяти будут продавать за $399 (около 26 000 рублей), вариант на 6/128 — за $479 (32 000 рублей).

Для сравнения, цена на Tab S4 премиум-класса начинается с $649. При этом более дешевый Tab S5e располагает таким же 10,5-дюймовым экраном Super AMOLED (2560х1600) и четырьмя динамиками с поддержкой объемного звука. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения питания.

Облачен планшет в металлический корпус толщиной 5,5 мм, а весит он не более 400 граммов. Еще одно преимущество Tab S5e — операционная система Android 9 Pie с новейшим интерфейсом One UI, адаптированным к удобному управлению одной рукой.

Однако начинка Tab S5e несколько проще, чем у Tab S4. Новая модель комплектуется менее производительным 8-ядерным чипом Snapdragon 670, а емкость батареи меньше на 260 мАч. Тем не менее, и 7040 мАч хватит на примерно 14,5 часа автономной работы, сказали в Samsung.

Заряжается аппарат через порт USB Type-C. Аудиовхода у него нет, зато в коробке лежит переходник для наушников. Объем оперативной памяти — 4/6 гигабайт, внутренней — 64 либо 128 ГБ (реализована поддержка microSD-карт вместимостью до 512 ГБ). Дополнительно к Tab S5e можно докупить клавиатуру и док-станцию Samsung DeX, которые превратят планшет в замену настольному компьютеру.