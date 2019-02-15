Россияне все меньше интересуются дешевыми смартфонами малоизвестных производителей, отдавая предпочтение моделям именитых марок. Доля брендов, занимающих менее 2% рынка (таких как LG, Sony, Oppo, Vivo, Meizu и ZTE), за год сократилась более чем в два раза: с 24% в 2017-м до 9% в 2018-м. При этом еще в 2016 году на них приходился 41% рынка.

Как говорится в исследовании IDC, в прошлом году россияне выбирали более дорогие и технологичные устройства: преимущественно производства Samsung (26%), Apple (16%), суббренда Huawei — Honor (15%) и Xiaomi (14%). Huawei расположилась на 5-м месте, заняв 6% рынка. Nokia HMD и BQ получили по 3%, DEXP, Asus, Alcatel, Digma и Fly — по 2%.

"У самых популярных моделей в России теперь большой экран с более широким соотношением сторон и наличие NFC для платежей, — сказали в IDC. — Также прослеживается тенденция к большим объёмам памяти и появлению моделей с памятью 512 Гб".

Согласно документу, в 2018 году российский рынок смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 миллиарда. В штучном выражении во второй раз в истории (первый — в 2016 году) был преодолен 30-миллионный барьер. Средняя розничная цена на Android-устройство, сказано в отчете, выросла со 150 до $184. Этот показатель стал самым высоким после 2014 года.