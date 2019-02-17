Кто и почему отговаривает от покупки своих же программ, зачем навигатору дополнять реальность, как работает новый поиск по фотографиям и где показали автомобиль с открытым исходным кодом: главные технологические события уходящей недели в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— «Большие братья» плодятся, как кролики. На этой неделе в России наделала шума очередная общедоступная технология распознавания лиц. Сервис SearchFace позволил всем желающим по загружённому фото находить изображённого на нем человека в соцсети «ВКонтакте». Которой это не понравилось.

— Предпринята ещё одна попытка дать обратную тактильную связь в виртуальной реальности, то есть позволить управлять этой виртуальностью не джойстиками, а своими руками. Новые «перчатки виртуальности» работают благодаря технологии «микроструйной кожи» компании Haptx. Показали ее на конференции Solidworks в Далласе.

— «Яндекс» рассказал о ходе своих разработок в области автомобильных технологии на своего рода мини-конференции «Яндекс.Авто» Day.

— Google тестирует в «Картах» AR-навигацию для пешеходов.

— Россия заняла третье место в мире по размеру киберспортивной аудитории.

— Microsoft умоляет пользователей не использовать Internet Explorer. И с Office 2019 тоже убеждает уйти.