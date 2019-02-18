Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая холдингу Mail.Ru Group, планирует выпустить новое мобильное приложение для публикации и просмотра коротких видео, аналогичное разработанному китайской Bytedance TikTok. Об этом пишут в понедельник "Ведомости".

Источник, знакомый с деталями проекта, рассказал: над проектом работают уже несколько месяцев и к лету 2019-го продукт должен быть готов. Выпускать "российский TikTok" (название продукта источники не называют) собираются в виде отдельного приложения, которое при этом будет тесно интегрировано с самой социальной сетью. Это позволит облегчить привлечение стартовой аудитории.

Собеседники издания подчеркивают, что полным клоном TikTok приложение не будет: например, обещают расширенные возможности редактирования видео, что может повысить качество контента, а также челленджи (когда пользователи должны выполнить какое-то задание на скорость и т.п.) и баттлы (пользовательские соревнования). Ключевая фишка TikTok — возможность записывать видео под популярные песни — также будет реализована.

Конкурировать новому приложению "ВКонтакте" предстоит, в первую очередь, с оригиналом. На прошлой неделе стало известно, что TikTok вышло в России на четвертое место в рейтинге самых популярных по проводимому в нём времени. В декабре 2019-го в городах России с населением более 100 000 человек пользователи от 12 до 64 лет в среднем проводили в TikTok 13 минут в сутки. Это четвертый показатель после "ВКонтакте" (33 минуты), Instagram (24 минуты) и WhatsApp.

"ВКонтакте" уже не первый год пытается, по аналогии с Facebook, развивать вокруг своей соцсети целую экосистему приложений. Однако "российский Instagram" Snapster, разработка которого велась с 2015 года, "не взлетел" и был закрыт осенью 2017-го: функцию фоторедактора в приложении оставили, а вот встроенную соцсеть отключили.

В декабре 2018-го Mail.Ru Group выпустила бета-версию мессенджера VK.me. Он позволяет общаться с контактами из телефонной книги и друзьями по соцсети, создавать групповые чаты, совершать голосовые и видеозвонки, делиться медиаконтентом и переводить деньги. При этом регистрироваться в соцсети для его использования не обязательно, достаточно номера телефона.

TikTok сегодня является, пожалуй, самой быстрорастущей мобильной социальной платформой в мире. По данным ByteDance, предоставляемым рекламодателям, приложением пользуются до 800 млн человек в сутки. При этом в последние месяцы сервис активно набирает аудиторию за пределами исходного "ареала обитания" — Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Популярность TikTok и ряда других приложений, использующих в своих рекомендательных механизмах алгоритмы машинного обучения, позволила ByteDance в прошлом году отобрать у американской Uber титул самого дорогого стартапа в мире. Последний раз компания привлекла финансирование — 3 млрд долларов — исходя из оценки её бизнеса в целом в 75 млрд долларов.