Apple намерена в этом году выпустить два новых продукта, нацеленных на нуждающихся в мощных рабочих инструментах профессионалов. Речь идет о ноутбуке MacBook Pro с большей, чем у любых актуальных моделей, диагональю экрана, а также высококлассном 31,6-дюймовом мониторе с инновационной подсветкой.

Об этом пишет 9to5mac.com со ссылкой на аналитическую записку самого известного и осведомленного эксперта в области еще не анонсированных "яблочных" гаджетов, Мин-чи Куо. Куо известен своими связями в среде азиатских производственных партнеров Apple и уже не первый год точнее других предсказывает параметры будущих устройств компании.

По данным эксперта, Apple намерена выпустить ноутбук MacBook Pro со сверхчетким экраном диагональю 16 или 16,5 дюйма. Ранее в ассортименте Apple уже был 17-дюймовый профессиональный ноутбук, однако с 2012 года таких моделей не выпускали. Более того, Куо пишет, что устройство получит "полностью новый" дизайн — и это несмотря на то, что последний раз внешний вид ноутбуков Apple меняла не так давно, в 2016-м.

Что касается 31,6-дюймового монитора, который придёт на смену снятому с продажи в 2016-м Cinema Display, он будет выделяться разрешением "6k3k" (так в записке Куо, видимо речь идет о примерном количестве пикселей по горизонтали и по вертикали) и новой, прогрессивной технологией подсветки MiniLED. Ее рассматривают как переходную на пути к MicroLED — светодиоды подсветки станут крошечными, размером от сотни до нескольких сотен микрон каждый, однако будут по-прежнему работать в связке с ЖК-матрицей, а не формировать картинку самостоятельно, как в случае с MicroLED.

Вот еще пара деталей из новой записки Куо: до конца года Apple наконец-то выпустит новый Mac Pro с компонентами, которые пользователь сможет апгрейдить самостоятельно. Кроме того, 13-дюймовые MacBook Pro, возможно, получат опцию установки 32 ГБ оперативной памяти. Сейчас они, в отличие от 15-дюймовой версии, ограничены 16 ГБ.