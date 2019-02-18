В Москве планируют снабдить полицейских смарт-очками с распознаванием лиц. О том, что проводится тестирование устройства с технологией дополненной реальности изданию РБК рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

При этом отметили, что тестирование разных технологий видеоаналитики и реагирования на инциденты проводится в Москве регулярно и говорить о деталях, а тем более о результатах проекта со смарт-очками пока рано. Тем не менее по данным источников издания, адаптацию своего алгоритма распознавания лиц к очкам дополненной реальности проводит сотрудничающее с мэрией Москвы с 2017 года компания NtechLab. Та самая, которая прославилась запуском сервиса FindFace, позволяющего по фотографии находить людей в соцсети "ВКонтакте". Подробности – в программе Вести.net.