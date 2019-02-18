Samsung отказалась от производства и продаж на американском рынке плееров Blu-ray, воспроизводящих видео в качестве 1080p и 4K. Об этом сообщает CNET со ссылкой на представителей компании.

Таким образом, последним проигрывателем Blu-ray корейской фирмы станет UBD-K8500, вышедший в США в 2017-м. В прошлом году не было представлено ни одной новой модели. Флагманский 4K-плеер дисков Blu-ray, намеченный к релизу на 2019-й, так и не будет выпущен.

Ранее производство проигрывателей Blu-ray свернула китайская Oppo, находившаяся в этом бизнесе около 14 лет. В апреле 2018-го компания объявила, что больше не будет выпускать плееры Blu-ray, наушники и аудиосистемы, поскольку "наши последние 4K UHD-плееры достигли вершины производительности, и пришло время попрощаться".

Спад популярности DVD-проигрывателей и Blu-ray объясняется тем, что объемы продаж физических дисков сокращаются, в то время как потоковая трансляция цифрового контента становится дешевле. Apple и Google, например, продают фильмы в 4K-качестве за ту же цену, что и 1080p HD, а недавно свой стриминговый сервис удешевила и Amazon.

Тем не менее, другие крупные производители пока остаются верны формату "синего луча". Sony, например, на выставке CES 2019 в январе анонсировала плеер М2 с поддержкой стандарта Dolby Vision, а Panasonic недавно выпустила флагманскую модель Blu-Ray 4K DP-UB9000.