Американский стартап Xnor разработал прототип беспроводной камеры видеонаблюдения с системой искусственного интеллекта, которая обладает "бесконечным" временем автономной работы. Поглощая энергию солнца, устройство может записывать картинку как угодно долго.

ИИ-камера полностью самодостаточна: ей не нужна ни батарея, ни другой внешний источник питания. Но если дополнить её аккумулятором, бесперебойная работа ночью или при недостатке света практически гарантирована. Аппарат совместим с рядом энергоэффективных беспроводных протоколов (Wi-Fi не поддерживается по причине высокого расхода энергии), что позволяет передавать информацию в радиусе нескольких километров.

Обработка и анализ данных происходит на самом устройстве: за это отвечают мини-чип FPGA и мощный алгоритм распознавания объектов. Правда, картинка пишется в очень небольшом разрешении — всего 320х320 пикселей. Однако этого вполне хватит, чтобы использовать ИИ-камеру в качестве детектора движения, который смог бы "узнавать" те или иные объекты, прикреплять к беспилотникам или размещать в салоне самоуправляемых автомобилей.

Более того, у разработки Xnor очень низкая себестоимость: около $10, сообщает The Verge. Но к серийному производству она пока не готова: частота кадров, с которой пишет ИИ-камера, сильно зависит объема получаемой энергии. При ясной погоде видео записывается со скоростью не более 32 к/с, но это ограничение можно будет преодолеть, установив в устройство фотоэлемент большего размера.