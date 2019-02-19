Количество дел, в которых эмодзи фигурируют в качестве одного из главных доказательств, неуклонно растет. Пиктограммы могут быть истолкованы по-разному: например, в ситуации, когда под безобидном на первый взгляд символе могла подразумеваться угроза жизни, судья может встать на сторону истца, приняв значок в качестве отягчающего обстоятельства.

Участие эмодзи как улик растет по экспоненте: только за прошлый год было рассмотрено 30% таких дел. Такую статистику приводит профессор права Университета Санта-Клары Эрик Голдман, который отследил все упоминания слов "эмодзи" (emoji) и "смайлик" (emoticon) в судебных решениях, вынесенных на территории США с 2004 по 2019 года.

По словам Голдмана, пиктограммы принимают в качестве улики при рассмотрении самых разных дел — от убийств до грабежей, особенно когда обвиняемый и потерпевший переписывались друг с другом. Увидев, например, иконку с изображением оружия, судья может посчитать, что подсудимый имел склонность к совершению преступления.

The Verge пишет о другом случае, когда прокуроры Сан-Франциско хотели доказать вину мужчины, арестованного в ходе рейда по борьбе с проституцией. Одним из аргументов были значки с высокими каблуками и денежным мешком, отправленные в личном сообщении Instagram одной из женщин. По версии стороны обвинения, характер их переписки свидетельствовал об установленных деловых отношениях, а приглашенный в зал суда эксперт по делам торговли сексуальными услугами интерпретировал эти два эмодзи как "надень свои каблуки и заработай денег". Однако обвиняемый в сутенерстве в свою защиту заявил, что просто пытался завязать романтические отношения. В конечном итоге принятое судом решение не зависело от толкования смайликов, хоть и оказало доказательную поддержку.

Еще один случай произошел в Израиле весной прошлого года. Там мировой суд признал виновными двух ответчиков, обязав их выплатить крупный штраф за безответственное использование эмодзи. Суд постановил, что семейная пара ввела в заблуждение хозяина, опубликовавшего объявление о сдаче дома, отправив ему сообщение со значком танцующей девушки, открытой бутылки шампанского, ладони с двумя пальцами вверх и бурундуком. Арендодатель счел, что пара готова поселиться в его доме, и поэтому снял объявление с сайта.

Однако некоторое время спустя ответчики перестали общаться с истцом. В результате владелец нашел других съемщиков, а на пару подал в суд. Там постановили, что переписка не может служить договором между сторонами, имеющим юридическую силу, однако отправленные иконки "выражали большой оптимизм" и ввели истца в заблуждение, поэтому пара обязана выплатить ему компенсацию.

Судам может быть сложно трактовать эмодзи еще и потому, что на разных платформах одна и та же пиктограмма может выглядеть по-разному. Например, в 2016 году Apple поменяла значок револьвера на водяной пистолет, у которого отчетливо виден пластиковый спусковой крючок, и долгое время оставалась единственной компанией с игрушечным значком. Google (разработчик Android), Microsoft и другие "обезоружили" смайлики только через два года.