"Свежая" идея о том, что Земля плоская, не нашла бы последователей без помощи YouTube. Согласно исследованию преподавателя по теории коммуникации Техасского технологического университета Эшли Лендрам, именно видеоплатформа Google поспособствовала недавнему распространению веры в то, что наша планета имеет форму плоского диска.

Из 30 опрошенных ученым людей все, за исключением одного, приняли убеждение о плоскости Земли после просмотра пропагандирующих эту теорию роликов на YouTube. Причем контент на эту тему им порекомендовал сам сервис, поняв, что зрители интересуются конспирологическими теориями (например, о терактах 11 сентября 2011 года или высадке на Луну, которая якобы была сфальсифицирована).

Единственный человек, который стал адептом теории плоской Земли, не указав YouTube в качестве источника знаний, перенял это мнение от членов своей семьи. Однако и те, в свою очередь, засомневались, что планета имеет форму эллипсоида после увиденного на YouTube ролика, пишет The Guardian.

По словам Лендрам, алгоритмы видеосервиса специально устроены так, чтобы давать пользователю больше информации на интересующую его тему — даже если она вводит в заблуждение. Бороться с этим, считает она, надо не YouTube, а ученым, которые должны выпускать больше познавательных роликов, развенчивающих мистификации.

Начиная с прошлого года YouTube сопровождает ролики, в которых обсуждаются конспирологические темы, ссылками на статьи в "Википедии" и другие сторонние источники. К не вызывающему доверия контенту прикрепляются "информационные подсказки", уведомляющие зрителя (преимущественно в США) о противоречивости темы и о том, что его могут дезинформировать.