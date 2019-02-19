Великобритания не станет отказываться от оборудования Huawei в сетях 5G. Британское правительство полагает, что рисками, связанными с использованием китайской 5G-инфраструктуры можно управлять, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, которые знакомы с заключением британского национального центра кибербезопасности. Иными словами, сотовое оборудование от Huawei можно и не запрещать.

Выводы британской разведки идут вразрез с позицией ближайших союзников, то есть США и даже, как говорят, могут повлиять на политику в этой сфере остальных стран Европы, мол если уж Великобритания считает, что не все так страшно, то можно не спешить с решительными мерами против закупки провайдерами коммуникационных услуг китайских технологий. Подробности – в программе Вести.net.