Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Минтранса, обязывающий аэропорты пропускать пассажиров в так называемую "стерильную" зону без распечатанного посадочного талона, по его электронной версии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код", — говорится в сообщении Минтранса.

Из текста следует, что возможность сесть на рейс, сканируя посадочный талон на экране смартфона, будет лишь в тех аэропортах, где есть соответствующее оборудование и работает электронная система контроля посадки. Авиакомпании обязаны проинформировать пассажиров о новой возможности при покупке билета или, например, опубликовав объявление на официальном сайте.

Для тех, кому необходим распечатанный посадочный талон — например, чтобы отчитаться за командировку — в аэропортах сохранят возможность распечатки талона через электронные киоски самообслуживания или на стойке регистрации.

Точная дата доступности нового варианта контроля посадки пока не называется и, видимо, зависит от аэропорта. В администрации "Домодедово" на вопрос ТАСС заявили, к нововведению готовы. "Вскоре для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить документ на мобильном устройстве, распечатывать его не нужно", — сказали в пресс-службе аэропорта.