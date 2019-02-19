Крупнейший в Рунете портал о кинематографе "КиноПоиск", принадлежащий "Яндексу", оценил шансы номинантов на получение "Оскара". Аналитики сервиса представили, кто мог бы выиграть главную кинопремию США, если бы её вручали за популярность страниц на "КиноПоиске", а статуэтку за "Лучшую песню" — за число прослушиваний на "Яндекс.Музыке".

По версии портала, победу в номинации "Лучший фильм" присудят "Богемской рапсодии" режиссера Брайана Сингера, а приз за "Лучшую мужскую роль" отдадут Рами Малеку, снявшемуся биографической драме о группе Queen. В номинации "Лучшая женская роль" победит Мелисса МакКарти, полагают в "КиноПоиске", а лучшим режиссером назовут Йоргоса Лантимоса.

Лучшим анимационным фильмом назовут ленту "Человек-паук: Через вселенные", считают аналитики, а награды Американской академии киноискусств за лучшую песню удостоится All the Stars рэпера Кендрика Ламара и певицы SZA. Прогноз основан на данных, собранных с 2018 по 2019 года.

"Богемская рапсодия" лидирует с большим отрывом. Ею на "КиноПоиске" интересовались в два с лишним раза чаще, чем страничкой ближайшего преследователя "Звезда родилась". Схожая ситуация сложилась между мультфильмом "Человек-паук: Через вселенные" и "Остров собак". В других категориях борьба оказалась более плотной. С полным прогнозом на "Оскар-2019" можно ознакомиться на сайте "Яндекса".

Имена победителей "Оскара-2019" объявят в ночь с 24 на 25 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. 91-ю церемонию вручения премии покажут более чем в 225 странах мира. В частности, прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте "КиноПоиска" — сервис приобрел права на показ у компании Disney.