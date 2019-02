Сервис Instagram тестирует новый стикер для сбора пожертвований. Выбрав наклейку Fundraiser, пользователь сможет найти некоммерческую организацию или благотворительный фонд, которые он хочет поддержать, и разместить кнопку для привлечения средств в "истории", чтобы его подписчики тоже могли внести свой вклад.

Первым код новой функции нашел независимый разработчик Ишан Агарвал, исследовав Android-версию клиента. Позднее в Instagram подтвердили планирующееся нововведение, пообещав поделиться деталями в ближайшие месяцы.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM