Сервис Instagram тестирует новый стикер для сбора пожертвований. Выбрав наклейку Fundraiser, пользователь сможет найти некоммерческую организацию или благотворительный фонд, которые он хочет поддержать, и разместить кнопку для привлечения средств в "истории", чтобы его подписчики тоже могли внести свой вклад.

Первым код новой функции нашел независимый разработчик Ишан Агарвал, исследовав Android-версию клиента. Позднее в Instagram подтвердили планирующееся нововведение, пообещав поделиться деталями в ближайшие месяцы.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 февраля 2019 г.

Однако компанию Марка Цукерберга может двигать желание не сколько безвозмездно помочь благотворителям, сколько собрать данные банковских карт. Наблюдатели предостерегают от повторения ситуации с Facebook, которая ввела кнопку Donate ("Пожертвовать") в 2013 году. Когда пользователь вводит платежные данные, соцсеть сохраняет их у себя — на случай совершения повторных платежей и других покупок. Удалить карту можно только из настроек, открыв опцию See Receipt ("Просмотреть квитанцию").

То же может случиться с Instagram, особенно если учесть недавние заявления Цукерберга. В прошлом месяце, комментируя финансовые результаты за IV квартал, он сообщил, что одним из векторов развития сервиса в 2019 году станут коммерция, шопинг и улучшение покупательского опыта. Этого как раз поможет достичь новый стикер: однажды завладев банковской картой пользователя, Instagram сможет предлагать ему другие товары и услуги, за которые можно будет расплатиться в один клик.