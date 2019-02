На презентации в Париже компания Huawei пообещала представить новые модели, которые "перепишут правила" на рынке Android-смартфонов. Презентация устройств намечена на 26 марта, сообщил производитель в официальном твиттере. Судя прикрепленному к записи видеоролику, один из вариантов P30 будет обладать высококлассным оптическим зумом, позволющим многократно приближать картинку без потери качества.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr