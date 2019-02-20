Инженеры из Рочестерского технологического института (США) изобрели "умный" унитаз с функциями мониторинга состояния здоровья. В его сидушку встроены датчики, которые измеряют сердечный ритм, диастолическое давление, ударный объем, насыщенность крови кислородом и другие показатели, что позволяет предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний на раннем этапе.

По словам кардиологов, их система обладает потенциалом для решения многих проблем, связанных с мониторингом на дому. Благодаря своему форм-фактору прибор легко встраивается в повседневную жизнь пациентов, а это помогает обеспечить сбор "полного и точного набора клинически значимых измерений" в домашних условиях.

Питается сидушка с пульсометром от аккумулятора, а накопленные данные передаются в облако. Чтобы оценить качество измерений, ученые на протяжении восьми недель записывали уровень артериального давления и насыщенность крови кислородом у 18 добровольцев, которые пользовались "умным" унитазом, а потом сравнили эту информацию с показателями 150 пациентов, проходивших стандартную процедуру ЭКГ в больнице. Оказалось, что новая система выдает сопоставимые, а иногда и более точные результаты.

Правда, у прибора есть только один существенный недостаток: на самом деле он не работает в тот момент, когда человек использует унитаз по прямому назначению.