Федерация фехтования Франции официально признала дуэли со светящимися мечами самостоятельным видом спорта. В качестве оружия выступают клинки из жесткого поликарбоната — практически полные копии лазерных мечей, которыми фехтуют джедаи и ситхи во вселенной "Звездных войн".

По статусу световые мечи приравнены к рапире, шпаге и сабле. Правила в новой дисциплине намеренно обозначены так, чтобы сделать сражения максимально зрелищными и вовлечь молодежь в занятия спортом. Например, прежде чем нанести удар, атакующий должен занести меч за свою голову или туловище. Сделано это для того, что участники совершали более амплитудные, размашистые удары, а не короткие колющие движения.

Несмотря на то что пластиковый меч вряд ли всерьез может кого-то поранить, соревнующиеся обязаны носить защитные маски и доспехи. Очки начисляются за попадание в определенную часть тела, сообщает Associated Press.

За касание по голове или телу дается 5 баллов, по плечам или ногам — 3, по ладони — 1. Победителем выходит оппонент, который первым наберет 15 очков. Если поединок не завершится за 3 минуты, победу присудят тому, у кого больше баллов.