Секретов почти не осталось. Это тот самый случай когда задолго до презентации в сеть утекли не только спецификации, фотографии и цены новых устройств, но даже и рекламные ролики. Samsung в этот раз побила все возможные рекорды по утечкам информации. Теперь трудно поверить в то, что это был специальный маркетинговый ход, ну или это очень тонкая игра на долгое поддержание интереса к мероприятию и официальному анонсу.

Итак, накануне, крупнейших коммерческий норвежский канал ТВ2 показал 30-секундное видео, на котором во всей красе предстали смартфоны Galaxy S10, S10+ и наушники Galaxy Buds. Одному из пользователей удалось записать на смартфон факт трансляции и отправить запись изданию The Verge. Видео подтверждает, что S10 и S10+ получат перфорированный дисплей, обратную беспроводную зарядку, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей и тройные основные камеры. Подробности – в программе Вести.net.