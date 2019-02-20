Накануне всемирного мобильного конгресса, в котором Apple никогда не принимала участие, но всегда незримо присутствовала, о яблочной компании неожиданно напомнил аналитик Мин-Чи Куо, известный своими удивительно точными предсказаниями будущих анонсов техники Apple. Он опубликовал новую аналитическую заметку, в которой свел воедино целый набор прогнозов на весь год вперед.

В ней подтверждаются сообщения о том, что купертисты корпорации действительно выпустят в 2019 году три смартфона, один из которых получит тройную тыльную камеру, а также большой MacBook Pro. По словам Куо, Apple планирует выпустить MacBook Pro с дисплеем диагональю от 16 до 16,5 дюймов и с новым дизайном, устройство получит самый большой экран со времен 2012 года, когда компания сняла с продажи 17-дюймовую модель. Подробности – в программе Вести.net.