В начале февраля Google объявила, что системы домашней безопасности и охранной сигнализации Nest Secure скоро станут совместимы с "Ассистентом". Благодаря апдейту пользователи смогут управлять "умными" устройствами, отдавая поручения голосовому помощнику.

Загвоздка заключается в том, что "Ассистент" требует наличия микрофона, о чем потребители, покупая систему безопасности, не знали. Более того, этот факт даже не был упомянут в технических характеристиках продукта. В частности, ранее Google ни слова не говорила о встроенном микрофоне в Nest Guard — прибора, совмещающего функции источника сигнала тревоги и датчика движения.

Представители поисковика, комментируя ситуацию Business Insider, признали, что была допущена ошибка. "Встроенный в устройство микрофон никогда не был тайной и должен был быть указан в спецификациях, — сказали в Google. — Это была ошибка с нашей стороны". В компании подчеркнули, что микрофон "никогда не включался" и "активировался только тогда, когда пользователи явно включали эту опцию".

Микрофон был добавлен с той целью, чтобы расширять функциональность устройств Nest Secure по мере появления новых возможностей. Например, чтобы "умная" сигнализация смогла распознавать звук битого стекла, сообщили в компании.

Google купила стартап Nest, основанный выходцами из Apple, в 2014 году за $3,2 миллиарда. Возглавлявший в то время компанию Тони Фаделл, комментируя сделку, пообещал не навязывать услуги и товары, а свою политику сохранять прозрачной, требуя согласия потребителя. В феврале 2018-го у Nest сменился руководитель: им стал Рик Остерло — старший вице-президент по "железу" Google и экс-глава Motorola.