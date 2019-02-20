Пользователям "ВКонтакте" откроют возможность совершать покупки на AliExpress — самой востребованной среди россиян торговой площадке с китайскими товарами. Первая версия приложения маркетплейса будет запущена в конце февраля, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе "ВКонтакте".

Пользователям не нужно будет ничего устанавливать — приложения на платформе VK Apps запускаются внутри социальной сети. Планируется, что во "ВКонтакте" будет интегрирован весь ассортимент AliExpress, а это несколько десятков миллионов товаров.

Расплачиваться за покупки можно будет при помощи системы электронных платежей VK Pay, которая начала работу летом прошлого года. Дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется.

В дальнейшем во "ВКонтакте" появятся сниппеты — карточки товаров с AliExpress, которыми можно будет делиться с друзьями. Как говорят в компании, все ссылки на AliExpress будут автоматически преобразованы в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций.

В сентябре 2018 года владелец AliExpress, китайская Alibaba и российский холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит "ВКонтакте", договорились о стратегическом партнерстве. Его цель — создание в России совместного предприятия, интегрирующего ключевые платформы в области электронной торговли.