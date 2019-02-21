В Audi разработали систему, которая вычисляет оптимальную скорость движения автомобиля таким образом, чтобы водитель всегда проезжал на зеленый сигнал светофора, экономя время и топливо. Функция Green Light Optimization Speed Advisory (GLOSA), правда, доступна только на некоторых моделях и только в некоторых городах США.

GLOSA — это дополнение к системе Vehicle-To-Infrastructure Communication (V2I), которая позволяет машине подключаться транспортной инфраструктуре города и считывать информацию о разметке, дорожных знаках и режимах работы светофоров. На базе той же V2I в 2016 году Audi ввела функцию таймера обратного отсчета красного сигнала.

Новая возможность идет дальше. Получая сигнал от сотового 4G-модуля, установленного на борту автомобиля, и учитывая дистанцию до следующего светофора, GLOSA высчитывает скоростной режим, соблюдая который водитель всегда сможет "ловить" зеленый на перекрестках.

Как пишет Wired, новая функция доступна на седане A4, внедорожнике Q7 и на всех моделях Audi 2019 года, за исключением хэтчбека A3, купе TT и суперкара R8. Данные о режиме работы светофоров предоставляет Traffic Technology Services: эта компания собирает информацию на 4700 перекрестках в 13 городах США, включая Даллас, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Орландо, Финикс, Сан-Франциско и Вашингтон (округ Колумбия).