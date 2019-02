Власти Австралии разрешили регистрацию автомобильных номеров с эмодзи. Начиная с 1 марта любой житель штата Квинсленда сможет украсить металлическую пластину пиктограммой, оплатив госпошлину в размере 475 австралийских долларов (~22 000 рублей).

Есть и ограничения, сообщает 7News Brisbane. Во-первых, выбрать можно только один из пяти смайликов: в солнечных очках, плачущий от смеха, улыбающийся, подмигивающий и влюбленный. Во-вторых, частью официального регистрационного номера эмодзи не станут: австралийские госномера по-прежнему будут состоять из трех цифр и двух букв.

Emojis will soon be on some Australian number plates, an idea that’s creating mixed emotions. The new design is being released next month in Queensland. @TristanVorias7 #7News pic.twitter.com/uVLkpalWAd