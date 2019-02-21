Власти Австралии разрешили регистрацию автомобильных номеров с эмодзи. Начиная с 1 марта любой житель штата Квинсленда сможет украсить металлическую пластину пиктограммой, оплатив госпошлину в размере 475 австралийских долларов (~22 000 рублей).

Есть и ограничения, сообщает 7News Brisbane. Во-первых, выбрать можно только один из пяти смайликов: в солнечных очках, плачущий от смеха, улыбающийся, подмигивающий и влюбленный. Во-вторых, частью официального регистрационного номера эмодзи не станут: австралийские госномера по-прежнему будут состоять из трех цифр и двух букв.

Управление по выдаче персонализированных номерных знаков Квинсленда (PPQ) и ранее разрешало делать табличку уникальной. На нее можно, например, нанести логотип местной спортивной команды или раскрасить. Знаки с эмодзи, считают в PPQ, упростят идентификацию машины при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

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С этим согласны не все, полагая, что "автомобильные" смайлики будут только отвлекать. "Очевидно, правительство пытается сделать номерные знаки более привлекательными, с расчетом на то, чтобы заработать больше денег, и я могу это понять", — сказал президент Квинслендского юридического общества Билл Поттс.

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