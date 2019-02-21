Новым смартфонам Samsung, не стоящим 2000 тысячи евро, вряд ли удастся так же сильно впечатлить прессу и потребителей, как сгибаемому Galaxy Fold. Тем не менее, линейка корейских флагманов 2019 года может похвастаться как минимум тремя козырями: дисплеями необычной конфигурации, инновационным "невидимым" датчиком отпечатков пальцев и более широкими возможностями фото-видеосъемки.

Galaxy S10 и S10+: настоящие флагманы

Внешне новые смартфоны Samsung не слишком сильно отличаются от предшественников, разве что углы скруглены меньше, так что устройства, особенно "со спины", похожи на уменьшенные варианты Galaxy Note9. Фронтальные панели получили более узкие рамки и (пока что) непривычное расположение фронтальной камеры: она прячется за круглым (у S10) или продолговатым (потому что сдвоенная, у S10+) вырезом в OLED-панели. Будут продаваться три цвета: черный ("Оникс"), серебристо-белый ("Перламутр") и зеленый ("Аквамарин").

Все три новых смартфона линейки Galaxy S работают на производимых по 7-нм техпроцессу чипах Snapdragon 855 или Samsung Exynos 9820, в России будет продаваться именно варианты с собственным чипом корейской компании. У более продвинутых технологически (и в плане цены) S10 и S10+ SuperAMOLED дисплеи диагональю 6,1 и 6,4 дюйма и разрешением 3040 х 1440 пикселей защищает стекло Gorilla Glass 6-го поколения. "Старшим" аппаратам щедро отвесили оперативки — 8 ГБ — и встроенной памяти — 128 ГБ. Есть поддержка microSD-карт емкостью до 512 ГБ, но ради их установки придется пожертвовать второй SIM-картой.

Аккумуляторы имеют емкость 3400 и 4100 мА*ч, соответственно. При этом поддерживается не только привычная уже беспроводная зарядка, она работает и "наоборот": от смартфонов можно заряжать, приложив к задней панели, другие совместимые со стандартом Qi смартфоны и надеваемые устройства. Обещано, что оптимизация с использованием искусственного интеллекта обеспечивает работу гаджета в течение 24 часов.

Помимо "родинки" в верхнем правом углу экрана ещё одной особенностью Galaxy S 2019-го года стал встроенный под стекло экрана "невидимый" датчик отпечатков пальцев. Работает он не по оптической (как у некоторых китайских смартфонов, с середины прошлого года предлагающих такую опцию), а по ультразвуковой технологии: это позволяет создавать и считывать трехмерное изображение поверхности пальца, что защищает от попыток взлома лучше, чем двухмерная "фотография" папиллярного узора. Кроме того, ультразвуковой датчик срабатывает быстрее, для разблокировки даже не нужно предварительно "будить"устройство, и не раздражает в темноте подсветкой.

Наконец, третий козырь — камеры. Тыловых объективов у S10 и S10+ по три: основной 12-мегапиксельный с изменяемой (F1.5/F2.4) диафрагмой, "зум" (12 МП, F2.4) и сверхширокоугольный (16 МП, F2.2). Первые два оснащены системой оптической стабилизации, а программное обеспечение позволяет бесшовно зумировать изображение (переключения между объективами незаметны). Фронталки 10-мегапиксельные, при этом у S10+ основной селфи-объектив дополнен 8-мегапиксельным модулем, помогающим системе вычислять глубину кадра для симуляции размытия фона (боке) и других художественных эффектов.

Galaxy S10e: для экономных

Начиная c 2016 года "весенние" флагманские смартфоны Samsung выходили парами: один покомпактнее, второй побольше. Теперь устройств в линейке три: S10 оказался посередине, а дополнили комплект более доступным (но всё равно дорогим, почти 60 000 рублей — ведь нельзя терять лицо в присутствии Apple-овского iPhone XR) Galaxy S10e. Видимо, "e" значит "economy", то есть это вариант для экономных.

Аппарат оснащен тем же мощным процессором, что и старшие модели, и будет продаваться в четырех цветах, включая, помимо черного и "перламутрового", желтый и зеленый. Сэкономив (по сравнению с Galaxy S10) 12 тысяч рублей, покупатель пожертвует "зум"-объективом (но сохранит основной с изменяемой диафрагмой и сверхширокоугольник), двумя гигабайтами оперативки (их тут 6), и размерами экрана — он 5,8-дюймовый с разрешением FullHD+ (2280 х 1080 пикселей) и защищён стеклом Gorilla Glass 5. Кроме того, экран плоский, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на ребре аппарата. Кроме того, аккумулятор чуть меньше — на 3100 мА*ч. Как и старшие модели, S10e работает на Android 9.0 Pie с новым, оптимизированным для больших экранов фирменным интерфейсом One UI.

Цены Galaxy S10, S10+ и S10e

Российское представительство Samsung уже объявило цены всех трех новинок в России. Galaxy S10, S10+ и S10e будут доступны в России с 8 марта 2019 по рекомендованной розничной цене 68 990, 76 990 и 56 990 рублей, соответственно. Премиальная версия Galaxy S10+ с терабайтом встроенной памяти, 12 ГБ оперативки и корпусом из керамики обойдется в 124 990 рублей.