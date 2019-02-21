Microsoft и "Яндекс" продолжают сотрудничать через интеграцию сервисов поисковика в российскую версию Windows 10. Как обнаружили журналисты "Коммерсанта", приложение "Яндекс.Музыка" теперь предустанавливается на продающиеся в России компьютеры с этой операционной системой.

Факт предустановки подтверждают и представители "Яндекса" в комментариях к отзывам пользователей во встроенном в Windows магазине приложений. Также это подтвердил изданию руководитель по развитию бизнеса медиасервисов "Яндекса" Владимир Горбунов. Проигрыватель Windows Media при этом остаётся на продающихся в России ноутбуках с Windows как медиаплеер по умолчанию. При желании "Яндекс.Музыку" можно удалить.

Без оформления платной подписки программа позволяет слушать треки, подобранные рекомендательными алгоритмами сервиса. Чтобы слушать любой трек из каталога по желанию придется оформить подписку.

"Яндекс" начал продвигать свои сервисы через операционку Microsoft в октябре 2015 года. Тогда объявили, что встроенный поисковик Bing на всех ПК, продающихся в России, Белоруссии, Казахстане и Украине, заменят на "Яндекс". При этом yandex.ru стала стартовой страницей и поиском по умолчанию, интегрированным в штатные браузеры – Microsoft Edge и Internet Explorer. Ранее аналогичное партнерство Microsoft заключила в Китае с крупнейшим в этой стране поисковиком Baidu.