Samsung хоть и глобальный лидер рынка смартфонов, не может не "уколоть" корпорацию из Купертино, которая только на третьем месте, на каждой большой своей презентации. В этот раз само мероприятие провели не просто в столице американской хайтек индустрии, а еще арендовали под него городской зал Сан-Франциско имени Билла Грэма, тот самый в котором свои мероприятия переодически проводить Apple.

Саму презентацию начали ударно, что называется зашли с козырей. В данном случае со складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Его уже анонсировали, но в камуфлирующем чехле и в полутьме. Потом он мелькнул в рекламном ролике, но вскользь, и вот теперь представлен во всей красе. Подробности – в программе Вести.net.