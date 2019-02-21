Производитель "фруктовой" электроники Apple перестал считаться самой инновационной компанией в мире. В ежегодном рейтинге новаторов, составляемом деловым журналом Fast Company, фирма Тима Кука опустилась с 1-го на 17-е место, уступив лидерство китайцам.

В 2018 году Apple признали самой инновационной за "амбициозный" подход к разработке программного и аппаратного обеспечения. Составители списка очень благоприятно отозвались о линейке чипов A, устанавливаемых в "айфоны" и планшеты, а также инициативах в области создания приложений медицинского назначения (платформа CareKit) и искусственного интеллекта.

В этом году Apple стала 17-й: эксперты вновь выделили достижения компании в "железной" сфере. В частности, была упомянута A12 Bionic — одна из самых передовых на рынке систем на кристалле, содержащая 6,9 миллиарда транзисторов.

Однако этого не хватило, чтобы попасть даже в первую десятку. Apple пропустила вперед кинокомпанию The Walt Disney Company (за развитие стриминговых сервисов), НБА (за учреждение киберспортивной лиги) и сеть гипермаркетов Target (за создание высокоприбыльного американского бренда). IT-компании, такие как Alibaba, Square, Twitch, Shopify, AnchorFree и Peloton, также оказались впереди производителя i-устройств.

Самой инновационной в 2019 году аналитики признали Meituan Dianping — "за новаторство в области транзакционных суперприложений". Эта китайская компания развивает IT-платформу, которая упрощает работу сервисов по заказу еды, доставке товаров, поиску ресторанов, бронированию отелей и билетов в кино. В первой половине 2018 года через систему Meituan было проведено 27,7 миллиарда транзакций на общую сумму $33,8 миллиарда. Их услугами воспользовались более 350 миллионов человек в 2800 городах.