Apple позднее в этом году наладит выпуск собственных кредитных карт. Эмитентом "пластика" выступит американский инвестбанк банк Goldman Sachs. Первыми его смогут протестировать сотрудники компании, позже — все остальные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Для Apple новый проект поспособствует увеличению использования Apple Pay в массах. В прошлом году платежная функция стала доступна жителям Бразилии, Украины, Польши, Норвегии, Казахстана, Бельгии и Германии, ранее на этой неделе — Чехии и Саудовской Аравии. Более того, выпустив физическую карту, фирма Тима Кука сможет привлечь больше клиентов, нарастить выручку и увеличить число обрабатываемых транзакций.

По данным газеты, карта Apple Pay будет интегрирована с приложением электронного кошелька Wallet: пользователи смогут оформлять и погашать займы, получать с большинства покупок около 2% кэшбэка (еще больше — за приобретение продукции Apple) и управлять начисленными бонусами. Визуально кошелек могут оформить в стиле программы "Здоровье" (Health): с теми же "кольцами активности", которые будут поощрять пользователей за траты в определенных категориях и предупреждать в случае превышения бюджета. Планируется, что карта будет выпущена через платежную систему Mastercard.

Проект очень выгоден и Goldman Sachs, который ищет новые способы заработка. А благодаря партнерству с Apple организация сможет привлечь поклонников "яблочной" марки к своему онлайн-банку Marcus. По данным WSJ, Goldman Sachs потратит около $200 на развитие инфраструктуры для проекта: от колл-центров службы поддержки до внутренней системы обработки платежей.

Ранее Apple сотрудничала с банком Barclays. Вместе с британской финансовой организацией компания Тима Кука предлагала карту с беспроцентным кредитом на i-гаджеты и бонусами Apple Rewards.