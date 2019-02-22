VR-гарнитура с разрешением как у глаза оценена в $6000. Финский стартап Varjo готовится выпустить в продажу шлем виртуальной реальности VR-1.

По данным производителя новое устройство обеспечивает разрешение более 60 МП на градус, что, как утверждают в Varjo, в 20 раз лучше, чем у любого шлема VR из представленных на рынке, и приближается к возможностям глаза человека. Компания добилась этого подражая тому, как работает наше зрение.

В гарнитуре используется процесс называемый фовеацией, когда наши глаза видят лишь маленькую область перед собой в высоком разрешении, а все остальное размыто. Подробности – в программе Вести.net.