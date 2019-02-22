На следующей неделе для посетителей (а для прессы — уже в воскресенье) откроется ежегодный Mobile World Congress — одна из главных выставок индустрии мобильной потребительской электроники и телекоммуникаций, проходящая каждый год на рубеже зимы и весны в Барселоне. Многие компании не смогли (или не захотели) сохранить в секрете подготовленные к анонсу в Испании новинки, но некоторым всё же удалось сохранить интригу. Разберемся, на какие вопросы поможет ответить выставка.

Что представят на MWC2019: Huawei

Лидеры смартфонного рынка MWC последнее время не жалуют. Samsung провела презентацию новых флагманских смартфонов и устройства Galaxy Fold со сгибаемым пополам экраном заранее, а Huawei покажет флагманские телефоны P30 в конце марта. Тем не менее, китайский производитель, в минувшем году обогнавший Apple и вышедший на второе место в мире по поставкам смартфонов, сделает анонс и на MWC.

В приглашении на мероприятие, которое пройдет днем в воскресенье, изображено "в профиль" устройство с изогнутым экраном. В отличие от Samsung Galaxy Fold, гнётся гаджет дисплеем наружу. Также компания официально заявляла о планах показать в Барселоне свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G. Окажутся это в итоге два разных устройства или одно, пока неизвестно.

Что представят на MWC2019: Nokia

Как минимум три азиатских производителя, активно стремящихся догнать лидеров рынка, покажут на MWC свои новые смартфоны. Флагманское устройство под брендом Nokia от HMD Global — аппарат, оснащенный пятью камерами и, вероятно, прошлогодним топовым процессором Qualcomm, Snapdragon 845. Не исключено, что ради "многоглазой" новинки будет возрождён бренд PureView. Под ним раньше выходили смартфоны инновационными камерами: например, в 2012 году, ещё до продажи мобильного бизнеса Microsoft, Nokia выпустила модель 808 PureView с 41-мегапиксельным фотосенсором. Вероятно, флагманскому аппарату составят компанию ещё несколько новых смартфонов среднего уровня.

Что представят на MWC2019: Sony

От Sony по традиции ждут анонса высокотехнологичного флагманского аппарата линейки Xperia, но в этот раз вместе с флагманом на Qualcomm Snapdragon 855 и Android 9 покажут и несколько устройств попроще. Судя по многочисленным утечкам, главной фишкой новинок станут непривычно "высокие" экраны с соотношением сторон 21:9. В японской компании, видимо, хотят убедить пользователей смотреть на мобильных устройствах голливудские блокбастеры без черных полосок вверху и внизу экрана, и/или снимать на них выглядящее максимально кинематографично видео самостоятельно. Интересно, какими ещё инновациями японцы попытаются убедить покупателей отдать деньги за наверняка недешёвые новинки.

Что представят на MWC2019: LG

Корейский производитель в этот раз решил сделать "ход конём", показав на MWC не только топовое устройство линейки G, но и флагман из линейки V, в прошлые годы обновлявшейся осенью. Ожидается, что LG G8 ThinQ станет ответом самсунговскому Galaxy S10. Не забудут и топовый Snapdragon 855, и тройную тыловую камеру с "искусственным интеллектом", и "уникальные инновации" для привлечения внимания прессы: возможность управлять телефоном жестами, не касаясь его, а также использование экрана в качестве динамика ("Crystal Sound OLED").

Первым 5G-аппаратом LG, видимо, станет V50 ThinQ. Устройство получит дизайн предшественника V40 и, вместе с тем же процессором, что и у G8, поддержку сетей связи пятого поколения.

Что представят на MWC2019: остальные

Xiaomi также назначила свою презентацию на "минус первый" день барселонской выставки — воскресенье. Звездой шоу, возможно, станет 5G-версия представленного ранее (и уже протестированного нами) слайдера Mi Mix 3 c усовершенствованным "железом" — модемом Qualcomm’s X50.

Другой китайский бренд, Oppo, подготовил анонс фотовидеомодуля с 10-кратным зумом, а принадлежащая тому же хозяину, BBK Electronics, Vivo — анонсированный ранее полностью лишенный отверстий Vivo Apex 2019. 5G-прототип, как ожидается, привезёт в Барселону и третий бренд BBK, ориентированный на западную аудиторию OnePlus.

Будет и одна заметная презентация от компании, смартфоны уже не выпускающей: Microsoft намерена показать на выставке второе издание шлема дополненной реальности HoloLens. Обновления ждут давно: первая версия AR-шлема вышла ещё в 2015-м. Деталей пока мало, но как сообщает Engadget со ссылкой на источники, работать новинка будет на специально разработанной для VR- и AR-устройств системе-на-чипе Qualcomm XR1.