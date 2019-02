Президент США Дональд Трамп призвал сотовых операторов поторопиться с внедрением высокоскоростных мобильных сетей 6-го поколения. Как написал политик в твиттере, подготовка к развертыванию 6G-сетей должна начаться "как можно скорее".

"Я хочу, чтобы технология 5G и даже 6G появилась в США как можно скорее. Она мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт, — сказал Трамп. — Американские компании должны нарастить свои усилия — или же они отстанут. Нет ни одной причины, по которой мы должны отставать".

Спецификации "6G" не существует в природе, и вряд ли она появится раньше, чем через 5–10 лет. Только в этом году начинается широкое внедрение мобильных сетей 5-го поколения: коммерческие 5G-модемы имеются Qualcomm и Intel, а совместимые с 5G потребительские устройства постепенно выходят на рынок (как анонсированный на этой неделе Samsung Galaxy S10). Россиянам высокоскоростная сотовая связь станет доступна к концу 2021 года.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........