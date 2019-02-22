Президент США Дональд Трамп призвал сотовых операторов поторопиться с внедрением высокоскоростных мобильных сетей 6-го поколения. Как написал политик в твиттере, подготовка к развертыванию 6G-сетей должна начаться "как можно скорее".

"Я хочу, чтобы технология 5G и даже 6G появилась в США как можно скорее. Она мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт, — сказал Трамп. — Американские компании должны нарастить свои усилия — или же они отстанут. Нет ни одной причины, по которой мы должны отставать".

Спецификации "6G" не существует в природе, и вряд ли она появится раньше, чем через 5–10 лет. Только в этом году начинается широкое внедрение мобильных сетей 5-го поколения: коммерческие 5G-модемы имеются Qualcomm и Intel, а совместимые с 5G потребительские устройства постепенно выходят на рынок (как анонсированный на этой неделе Samsung Galaxy S10). Россиянам высокоскоростная сотовая связь станет доступна к концу 2021 года.

Возможно, упомянув "6G", Трамп оговорился, или хотел, чтобы его призыв звучал "технологичнее". Его слова о том, что американские компании могут отстать, прозвучали на фоне обеспокоенности о том, что лидерство может захватить китайская Huawei — крупнейший в мире поставщик 5G-оборудования.

Власти США опасаются, что оборудование китайской фирмы, применяемое для выстраивания коммуникационной инфраструктуры 5G, может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами. В прошлом году пользоваться услугами и комплектующими Huawei запретили всем американским госучреждениям, а месяц назад минюст США предъявил китайцам обвинения в промышленном шпионаже и совершении уголовных преступлений.

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