Социальная сеть Facebook объявила о планах свернуть неоплачиваемые программы по исследованию рынка и убрать скандальное приложение Onavo Protect из магазина Google Play. Вместо этого компания сфокусируется на оплачиваемых инициативах и будет четко объяснять участникам, какого рода данные и в каких целях она собирает.

"Исследования рынка помогают компаниям создавать более качественные продукты для людей, — сказали в пресс-службе Facebook. — Мы смещаем акцент на оплачиваемые исследования рынка, а это означает, что мы собираемся закрыть программу Onavo".

Facebook отказалась от "шпионского" приложения после расследования, опубликованного TechCrunch в конце января. Издание написало об "исследовательском" проекте Facebook Research, участникам которого ежемесячно выплачивается $20 взамен на полный доступ к их персональным данным. Вся активность пользователя (включая местоположение, история браузера и интернет-поиска, сообщения в мессенджерах) отслеживается после установки на смартфон одноименного VPN-сервиса.

Оказалось, что в Facebook Research использовался код Onavo Protect — другого приложения Facebook для "защиты трафика". Оно предоставляло бесплатное подключение к VPN-сети и шифрование в обмен на сбор некоторых данных с устройств. При этом компания Марка Цукерберга предпочитала не афишировать, что владеет этим сервисом.

Статистика использования приложений, полученная через Onavo Protect, оказала очень сильное влияние на бизнес-стратегию Facebook. Согласно внутренним документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, именно этот VPN-сервис позволил Facebook предугадать взрывной рост WhatsApp и оправдать покупку стартапа за $19 миллиардов в 2014 году. С тех пор аудитория мессенджера выросла более чем втрое.

Когда о Facebook Research стало известно, iOS-версия приложения была закрыта. Соцсеть открыто нарушила правила Apple, поскольку пользоваться программой Enterprise Certificate могут только сотрудники компаний.

Однако Facebook Research все еще доступна на Android. В компании пообещали, что больше не будут привлекать новых пользователей к участию в программе.