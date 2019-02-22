Компания Nvidia представила недорогой ускоритель для бюджетного гейминга. Новинка — GeForce GTX 1660 Ti — построена на базе самой последней архитектуры 12-го поколения (Turing) и выдает до 120 кадров в секунду. В США её можно купить за $279.

GTX 1660 Ti обеспечивает более высокую производительность и потребляет меньше энергии, чем карта на архитектуре Pascal. Однако платформу RTX новинка Nvidia не поддерживает. Это значит, что геймеры будут обделены поддержкой таких технологий, как трассировка лучей и Deep Learning Super-Sampling (DLSS), которая подключает к алгоритмам рендеринга ядра Turing, глубокое обучение и искусственный интеллект.

Спецификации GTX 1660 Ti включают 1536 процессорных ядер CUDA, 6 гигабайт новейшей памяти GDDR6 и частоту 1,8 ГГц. Пиковая потребляемая мощность — 120 Вт, что дает видеокарте "лучшую производительность на ватт среди любых графических процессоров в своем классе", сказали в Nvidia.

В таких играх, как Fortnite, PUBG и Apex Legends новинка выдает частоту до 120 к/с в разрешении 1080р. Также GTX 1660 Ti, утверждает производитель, в полтора раза быстрее, чем версия GTX 1060 с 6 ГБ памяти.