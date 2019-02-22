Авторы фотобенчмарка DxOMark наградили Galaxy S10+ титулом лучшего смартфона для съемки селфи. За качество "фронталки" новинка Samsung получила 96 баллов, обогнав Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9 (у обоих — по 92 очка).

Основную тройную камеру Galaxy S10+ эксперты оценили в 109 очков — больше пока нет ни у одной модели. Снимает она так же хорошо, как Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro, у которых такое же количество баллов. Xiaomi Mi 9 идет на 4-м месте (107 очков), замыкает пятерку Apple iPhone XS Max со 105 баллами.

Что интересно, очки за фото- (114) и видеосъемку (98) у новинки Samsung полностью совпали с устройствами Huawei. Однако селфи-камеры Mate 20 Pro и P20 Pro снимают хуже: создатели DxOMark дали им 75 (8-е место в рейтинге) и 72 балла соответственно.

По словам экспертов, основная камера Galaxy S10+ обладает широким динамическим диапазоном, хорошей экспозицией, точной цветопередачей и убедительной симуляцией боке (эффекта размытия заднего плана). Качество записи видео было названо "выдающимся". При этом камера не идеальна: в DxOMark сделали несколько замечаний Samsung за потерю мелких деталей и резкости.

Samsung обновила линейку флагманских смартфонов на этой неделе. В серию вошли три модели: Galaxy S10, S10+ и S10e. Они будут доступны в России с 8 марта 2019 по рекомендованной розничной цене 68 990, 76 990 и 56 990 рублей соответственно. Также были показаны сгибаемый смартфон за 2000 долларов и несколько надеваемых устройств.