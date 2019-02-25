Sony представила на выставке MWC 2019 обновленную линейку смартфонов Xperia. Состоит она из флагманского Xperia 1 (да, больше никаких Xperia XZ…, систему наименований решили упростить) и среднебюджетных Xperia 10 и 10 Plus. Также показали дешёвый Xperia L3, который скорее продолжает традиции прошлого, чем пытается заглянуть в будущее.

Sony Xperia 1. Изображение предоставлено пресс-службой Sony Mobile

Sony на MWC 2019: Xperia 1

Главная особенность нового флагманского смартфона японской корпорации, Xperia 1 — экран пропорций 21:9 с узкими рамками. В таком формате, например, показывают в кино голливудские блокбастеры, и в компании надеются, что пользователи готовы смотреть их на небольших мобильных устройствах. Кроме того, по словам Ясухару Номуры, руководителя департамента продуктового планирования Sony Mobile, всё больше традиционно потребляемого на мобильных устройствах музыкального контента — видеоклипов и концертных записей — также публикуется в "сверхширокоэкранном" формате. "Мы видим, что люди всё чаще смотрят Netflix или Amazon Prime на смартфонах, поэтому мы считаем, что такой дисплей перспективен и нужен пользователям", — заявил он в интервью Вестям.Hi-tech.

Кроме того, увеличенные в высоту экраны дают больше простора для многооконного режима многозадачности: например, в верхней части экрана может отображаться видео, а на остальном экране — мессенджер. Сделать такой режим удобнее должно обновление технологии SideSence: чтобы разделить экран между двумя приложениями, можно использовать простой жест со свайпом по правому ребру телефона.

Дисплей в Xperia 1 исключительно высокого качества — это первый на рынке OLED-экран разрешения 4K c поддержкой HDR. Диагональ 6,5 дюйма, а защищает матрицу от повреждений стекло Gorilla Glass 6-го поколения. Флагман по традиции защищен от пыли и воды по стандарту IP65/68, традиционно же и размещение датчика отпечатков пальцев — на правом ребре смартфона. В Sony считают, что системы биометрической аутентификации с трехмерным распознаванием лиц пользователями не востребованы.

Внутри Sony Xperia 1, ожидаемо, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855 — тот же, что и у недавно анонсированных флагманов Samsung линейки Galaxy S10, а также Xiaomi Mi 9. Смартфону, работающему на Android 9 Pie с очень близким к стоковому интерфейсом, досталось 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддержка карт microSD емкостью до 512 ГБ. Аккумулятор при этом не очень большой, хотя производитель и обещает "полный день" автономной работы — 3300 мА*ч, а для подзарядки вместо популярной фирменной технологии Qualcomm QuickCharge применяется стандарт Power Delivery 3.0. "Железо" для беспроводной зарядки, а также 3,5-мм аудиоразъем в новый смартфон, увы, не поместились, зато толщина его по сравнению с предшественниками невелика — 8,2 мм.

В Sony полагают, что владельцы Xperia 1 потреблением "сверхширокоэкранного" контента не ограничатся, а начнут снимать его сами. Для этого аппарат оснащён тройным тыловым фотовидеомодулем. Все три объектива получили 12-мегапиксельные матрицы, но разное фокусное расстояние и апертуру: основной 26 мм/F1,6, зум-объектив 52 мм F2,4, и сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм и апертурой F2,4 c углом обзора 135 градусов.

У фотокамер линейки Sony Alpha для нового смартфона позаимствовали технологию постоянного автофокуса по глазам, помогающую удерживать в фокусе людей даже в движении. Для фильтра шумоподавления применяются RAW-данные, что позволяет улучшить его работу, а звук записывается в стереорежиме.

Кроме того, для Xperia 1 адаптировали некоторые технологии съемки профессиональных кинокамер Sony CineAlta. Специальный кинематографический режим позволяет снимать с "киношной" частотой кадров — 24 в секунду — а также автоматически выбирает в зависимости от сюжета контраст и цветопередачу (выбор из 8 разных сценариев). Специальное приложение CinemaPro эмулирует на Xperia 1 работу профессиональной камеры: выбор оптики (телефото, широкий угол и т.п.), возможность ручной фокусировки и плавный зум без рывков при переключении между элементами тыловой камеры.

Sony на MWC 2019: Xperia 10 и 10 Plus

Компанию премиальному Xperia 1 составят в новой линейке Sony два более доступных аппарата — Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Ими хотят заинтересовать покупателей, которые "флагманскую" цену платить не готовы, но к рекламируемым производителем преимуществам "сверхширокого" ("сверхвысокого"?) дисплея с пропорциями 21:9 всё же хотели бы приобщиться.

В отличие от Xperia 1, рабочий образец которого представители Sony показать нам перед выставкой не смогли, Xperia 10 и 10+ удалось не только подержать в руках, но и немного потестировать. Смартфоны и правда непривычно "длинные", но при этом даже старшая, более крупная модель неплохо помещается в средних размеров руку, а центр тяжести оказывается не настолько высоко, чтобы трубка вываливалась из ладони под собственным весом.

Дисплеи у двух новинок имеют диагонали 6 и 6,5 дюймов: матрицы IPS LCD, разрешение FullHD+. На правом ребре размещен датчик отпечатков пальцев и, отдельно от него, кнопка включения. Такое неоднозначное с точки зрения эргономики инженерное решение объясняют тем, что совмещенная конструкция защищена на некоторых рынках, включая США, патентом. Кто именно "патентно троллит" Sony, не говорят, но, например, корейской Samsung встроить датчик отпечатков в боковую кнопку включения Samsung Galaxy S10e никто не помешал.

Несмотря на футуристичный внешний вид, начинка у "десяток" довольно скромная. Для младшей модели выбрали систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 630 и комбинацию 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, для старшей — Snapdragon 636 и 4/64 ГБ памяти. Есть поддержка microSD до 512 ГБ, но карточка (как, кстати, и у Xperia 1) занимает второй SIM-слот. Аккумуляторы имеют емкость 2870 мА*ч у младшего "середнячка", и 3000 — у старшего.

Фотовозможности двух среднебюджетных новинок разнятся довольно сильно. Младшая модель получила 13-мегапиксельную тыловую камеру с довольно небольшим сенсором (1/3") и вспомогательным 5-мегапиксельным модулем для эмуляции размытия фона при портретной съемке. При этом поддерживается съемка 4K-видео, а фронталка — 8-мегапиксельная.

У Xperia 10 Plus всё чуть лучше: основной модуль камеры тоже сдвоенный, но оснащенный оптической стабилизацией широкоугольный объектив совмещен с 12-мегапиксельной матрицей типоразмера 1/2.8", а телефото-объектив, делающий возможным двукратный оптический зум — с 8-мегапиксельным сенсором 1/4", который "подрабатывает" и при размывании фона во время портретной съемки.

Sony на MWC 2019: Xperia L3

Наконец, самым доступным новым телефоном Sony станет на период до осени 2019-го Xperia L3 в глянцевом пластиковом корпусе с закругленными гранями. Устройство получило экран пропорций 18:9 разрешения HD+ с диагональю 5,7 дюйма и систему-на-чипе MediaTek MT6752 c восемью ядрами ARM Cortex-A53, работающими на 1,7 ГГц. Памяти 3/32 ГБ, поддерживаются и емкие карты microSD.

Устройство бюджетное, и, видимо, поэтому в Sony решили, что ещё с прошлого года доступный для некоторых смартфонов Android 9 Pie ему не положен — Xperia L3 работает на позапрошлогодней "восьмерке". Зато аккумулятор у него той же емкости, что и у флагмана Xperia 1: 3300 мА*ч.