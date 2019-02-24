Всего через несколько дней после анонса Samsung сгибаемого смартфона Galaxy Fold свой взгляд на то, какую пользу потребителям могут принести гибкие экраны и хитрая механика соединения элементов конструкции, представила на выставке MWC 2019 и китайская Huawei. Называется устройство Huawei Mate X.

В отличие от корейского сгибаемого телефона, китайский гнётся дисплеем наружу. Это позволило сделать конструкцию тоньше (11 мм в сложенном состоянии против 17 мм у Samsung; 5,4 мм в разложенном виде), но потребует для гаджета дополнительной защиты в виде специального чехла. Половинки неодинакового размера: одна из них с краю утолщена, что позволило без проблем уместить туда разъем USB-C, трехкамерный фотомодуль без выступов, а также облегчит использование аппарата в разложенном виде одной рукой.

В разложенном виде дисплей получился почти квадратным: пропорции 8:7.1, диагональ 8 дюймов, разрешение 2480 на 2200 пикселей. В сложенном виде он делится на "фронтальный" экран 6,6 дюйма (19,5:9, 2480 на 1148 пикселей — гораздо просторнее 4,6-дюймового дисплея Samsung Galaxy Fold) и вспомогательную панель 6,38 дюйма (25:9, 2480 на 892 пикселя).

Ключевые элементы электронной начинки Huawei Mate X — это система-на-чипе HiSilicon Kirin 980, известная по последним флагманским смартфонам китайского производителя, а также мультимодальный (2G/3G/4G/5G) модемный чип Balong 5000, выпускаемый по 7-нм техпроцессу. У смартфона (или это скорее складной планшет?) будет 8 ГБ оперативной памяти и 512 встроенной, а емкость разбитого на две части аккумулятора — 4500 мА*ч.

Конструкция Huawei Mate X делает возможным некоторые интересные сценарии использования. Например, для селфи используются высококачественные камеры — лицо видно на вспомогательном "заднем" экране, снимаемый видит себя на этом же дисплее и когда его фотографирует кто-то ещё.

Huawei обошла Samsung не только минимизировав толщину сгибаемого устройства и максимизировав размер экрана, но и по цене. В момент поступления в продажу (который обозначен как "в середине года" и будет зависеть от скорости развертывания сотовыми операторами сетей 5G) Mate X обойдется в 2299 евро. Для начала будет доступен единственный цвет, "межзвездный синий", но позже не исключен и выпуск других вариантов.