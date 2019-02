Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, анонсировала в ходе выставки Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне четыре новых смартфона и один «неумный» мобильник. Топовое устройство — Nokia 9 PureView — оснащается, впервые в отрасли, пятью тыловыми объективами.

Nokia 9 позиционируется как смартфон для фанатов мобильной фотографии, стремящихся выжать из камер своего устройства максимум качества. Пять камер (два цветных сенсора и три монохромных, каждый разрешением 12 мегапикселей) сгруппированы в некое подобие паучьего глаза и одновременно фиксируют изображение. После этого все данные при помощи алгоритмов объединяются в итоговое изображение, динамический диапазон которого составляет 12,4 ступеней экспозиции.

Желающие получить максимальный контроль над результатом съемки могут сохранять фото в RAW или DNG формате, после чего редактировать в Adobe Photoshop Lightroom или Google Photos прямо на смартфоне. Кроме того, камера сохраняет с каждым снимком подробную 12-мегапиксельную карту глубины резкости, содержащую 1200 уровней глубины резкости. Это позволяет настраивать точку фокусировки снимка уже после того, как он сделан.

Nokia 9 работает на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и получил 6 ГБ оперативной, а также 128 ГБ встроенной памяти. В pOLED-экран разрешения FullHD встроен оптический датчик отпечатков пальцев, а заряжаться смартфон может в том числе и при помощи беспроводных зарядных устройств стандарта Qi. Смартфон оснащается последней, 9-й версией операционной системы Android со стандартным, разработанным Google интерфейсом и поступит в продажу во втором квартале по цене 49 990 рублей.

Помимо фотофлагмана были представлены компактный Nokia 4.2 с 5,7-дюймовым HD+-дисплеем и Snapdragon 439, а также Nokia 3.2 c более просторным 6,26-дюймовым экраном того же невысокого разрешения и чипом Snapdragon 429. Обе среднебюджетных новинки оснащаются выделенной кнопкой для вызова Ассистента Google. Третья новинка Nokia бюджетная: 99-долларовый Nokia 1 Plus со сменными разноцветными задними панелями работает на Android 9 Go, оснащается 5,45-дюймовым экраном и камерами на 8 (тыловая) и 5 (фронтальная) мегапикселей.

Наконец, самая доступная новинка китайского производителя под финским брендом — мобильник Nokia 210. Телефон оснащается браузером Opera Mini, клиентом соцсети Facebook и игрой «Змейка», при этом многие другие приложения, экранные заставки и рингтоны можно скачать во встроенном Mobile Store.