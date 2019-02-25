Глобальное соревнование в дисциплине "лучший складной смартфон" можно считать стартовавшим. Вслед за мобильной компанией номер один, Samsung, свою версию такого устройства показал бренд номер два на рынке – Huawei. Показал в Барселоне, за день до начала Всемирного мобильного конгресса – главного события отрасли.

Первый день конгресса сегодня, но часть больших презентаций традиционно проводится до официального открытия, чтобы они не утонули в потоке новостей с выставки.

Филипп Трофимов: "Столпотворение у стенда с новым складным Mate X совершенно невероятное, даже просто пробиться сюда уже стоило определенных трудов. Это при том, что потрогать руками и посмотреть, как он складывается и раскладывается не дают. Все телефоны внутри прозрачной конструкции, и все равно к ним практически не подойти."

Тут важно, что презентация Huawei Mate X состоялась всего через пару дней после очень нашумевшего анонса складного Samsung Galaxy Fold. Китайцы успели построить свое мероприятие, как ответ с прямыми сравнениями, рисунками и слайдами, которые должны были убедить, что их смартфон-раскладушка лучше по всем параметрам. Подробности – в программе Вести.net.