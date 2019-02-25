Компания Microsoft разработала 2-е поколение "голографических" очков HoloLens, которые обогащают окружающую среду виртуальными 3D-объектами. Купить новую модель кто угодно не сможет: она предназначена исключительно для корпоративных клиентов, которым по долгу службы приходится работать руками.

Целевая аудитория HoloLens 2 — хирурги, перед глазами которых может отображаться 3D-карта внутренних органов пациента, фабричные рабочие или механики, которые могут оперативно сверяться с инструкцией по сборке или обслуживанию той или иной детали. Голограммы можно не только наблюдать, но и взаимодействовать с ними: зависающие в воздухе 3D-объекты можно растягивать, уменьшать, перемещать и обходить вокруг.

Как пишет редактор The Verge Дитер Бон, ознакомившейся с AR-устройством в кампусе Microsoft, новая модель очков дополненной реальности на порядок качественнее 1-го поколения. Угол обзора HoloLens 2 вдвое выше, их комфортнее носить на голове, и они лучше обнаруживают физические предметы в помещении. Из новых компонентов — датчик Azure Kinect, ARM-процессор и совершенно новая дисплейная система. В Microsoft говорят, что человек воспринимает компьютерную картинку так, как если бы перед каждым его глазом находился экран с разрешением 2K.

Также реализована поддержка биометрической функции Windows Hello и системы трекинга глаз. Тем самым новинка устраняет важный недостаток предшественницы — 3D-голограмма всегда остается на виду, а не исчезает даже при малейшем повороте головы. Для видеосвязи предназначена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а заряжаются очки через порт USB-C.

В США HoloLens 2 доступны для предзаказа по цене от $3500. Поставлять их начнут позднее в этом году.