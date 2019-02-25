На прошлой неделе Samsung показала Galaxy Fold — свою первую модель со сгибаемым пополам экраном, совмещающую функции 3-х устройств: смартфона, планшета и камеры. А сегодня компания выложила на YouTube ролик, из которого можно узнать много нового об аппарате в инновационном форм-факторе.

В ходе 4-минутного видео (безмолвного — зато можно расслышать все щелчки и звуки, издаваемые гаджетом) объясняется, как Galaxy Fold используется в повседневной жизни. Вблизи показаны шарнирная петля, за счет которой устройство, как книжка, раскладывается в планшет, приложения Instagram, "Карт" Google и онлайн-кинотеатра Netflix, мобильные игры, а также камера — как в планшетном, так и телефонном режимах.

Намного подробнее, чем на презентации, демонстрируется работа функции PowerShare, которая позволяет без проводов подзаряжать смарт-часы Galaxy Watch Active и наушники Galaxy Buds, поместив их на "спинку" сгибаемого смартфона. Был упомянут и компьютерный режим DeX, в который переходит Galaxy Fold при подключении внешнего монитора через USB-C.

Аппарат, напомним, обладает 7,3-дюймовым дисплеем Infinity Flex Display (2152 на 1536 пикселей), на котором может быть одновременно открыто до 3-х приложений. При желании, Galaxy Fold можно согнуть, превратив его в 4,6-дюймовый (1960х840 точек) смартфон, и положить в карман.

Несмотря на новое видео, Samsung все ещё не допускает прессу к устройству. Ожидается, что продажи смартфона начнутся 26 апреля 2019 года по цене от $1980.

Помимо Galaxy Fold, на прошлой неделе компания представила несколько надеваемых устройств и обновила линейку флагманских смартфонов. В серию вошли три модели: Galaxy S10, S10+ и S10e. Они будут доступны в России с 8 марта 2019 по рекомендованной розничной цене 68 990, 76 990 и 56 990 рублей соответственно.