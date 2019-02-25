В рамках выставки MWC 2019, проходящей в Барселоне, компания LG показала смартфон-флагман G8 ThinQ. Его главным новшеством перед прошлогодним G7 стала фронтальная "Z-камера": она поддерживает жестовую систему управления и позволяет захватывать селфи более высокого качества, а функция Hand ID — снимать блокировку устройства, считывая сосудистый рисунок на ладони.

Вся электроника и инфракрасные датчики, отвечающие за работу биометрических функций, помещены в продолговатую "челку" в верхней части экрана — как TrueDepth-камера у iPhone. Также реализована возможность разблокировки аппарата "по лицу", пишет The Verge.

В LG называют свою разработку Z-камерой. Их технология 3D-сканирования на основе ToF-датчика изображения Infineon REAL3, говорят представители компании, более совершенна, чем система Apple, и при этом тратит меньше энергии. На "айфонах" применяется технология структурированного света, которая проецирует на лицо человека десятки невидимых точек и измеряет искажения для создания 3D-объекта. Подход LG заключается в том, чтобы измерять отражаемый от объекта инфракрасный свет — это дает более точный результат при меньших вычислительных затратах.

Так, когда функция Hand ID испускает на ладонь ИК-сигнал, Z-камера G8 составляет схему венозной системы, основываясь на том, как гемоглобин в крови поглощает свет. После этого пользователь может снять блокировку со смартфона, просто показав ему свою ладонь.

Еще одна возможность Z-камеры — система бесконтактного управления Air Motion. Размахивая ладонью перед "фронталкой", пользователь может управлять какими угодно функциями, не притрагиваясь к устройству — например, отвечать на звонки, убавлять громкость или переключать музыку.

Однако редактора The Verge Чейма Гартенберга разработка LG не впечатлила. "Это круто звучит в теории, но за то короткое время, которое я провел с G8, ни разблокировка по ладони, ни жесты не работали достаточно хорошо", — написал он. Z-камера не сразу узнавала ладонь, а иногда её нужно было подносить то ближе, то дальше. Возможно, в LG это исправят, поскольку новинка к релизу пока не готова. Ни цену, ни дату выхода G8 в компании не называют.

К прочим улучшениям относятся 6,1-дюймовый экран (3120x1440) с OLED-, а не ЖК-матрицей и новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855. У основной камеры появился режим ночной съемки Night View, при котором 10 фотографий склеиваются в одну для максимального подавления шума, и функция "живого боке", позволяющая в режиме реального времени настраивать степень размытия фона. Также G8 комплектуется 6 гигабайтами "оперативки", 128 ГБ флеш-памяти и батареей на 3500 мАч.